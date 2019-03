Vlinderpopulatie in ruim een eeuw met meer dan 80 procent gedaald

De afname van het aantal vlinders zet door. Tussen 1890 en 2017 nam het aantal met 84 procent af. 15 soorten zijn helemaal verdwijnen, blijkt uit een analyse door het Centraal Bureau voor de Statistiek en De Vlinderstichting.

Drie jaar geleden leek er nog een kentering te zijn en werden er voor het eerst sinds jaren meer dagvlinders geteld. Vooral enkele zeldzame soorten, als de grote parelmoervlinder, de kleine heivlinder en de zilveren maan, namen weer toe dankzij gericht natuurbeheer. Maar in de nieuwste cijfers is de populatie van de zeldzame dagvlinders toch weer gedaald.

Stijging in bos

De daling van de vlinderstand komt in grasland door de intensieve landbouw en op de hei door bodemverzuring. In de bossen gaat het iets beter. Zeldzame bosvlinders, waaronder het boswitje, de kleine ijsvogelvlinder en de keizermantel, zijn licht in aantallen toegenomen. Ze profiteren volgens de onderzoekers van de opwarming van de aarde en van de toegenomen hoeveelheid gevarieerd bos in Nederland.

Ook in andere Europese landen gaat het slecht met de vlinder. Bijvoorbeeld in Belgiƫ en het Verenigd Koninkrijk is een vergelijkbare achteruitgang te zien als in Nederland.