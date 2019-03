SCP: Nederlanders hebben gevoel dat polarisatie toeneemt

Zorgwekkend

Paul Dekker van het SCP noemt de uitkomsten van het onderzoek zorgwekkend. "Het zijn echt dingen waar mensen zich zorgen over maken. Dat we steeds harder tegenover elkaar komen te staan. Dat de nuance verloren gaat. Dat mensen agressiever worden in discussies. Dat is echt een groot punt van zorg."

Als voorbeeld van polarisatie kwamen ondervraagden met de discussie over Zwarte Piet. Maar het kan ook over Kerst gaan, over wat traditioneel Nederlands is. "Met dat soort voorbeelden komen mensen veel. Maar ook in het algemeen zeggen mensen: er wordt steeds meer geschreeuwd en steeds minder naar elkaar geluisterd."

Hij ziet wel iets in een Duits initiatief, waar de krant Die Zeit een (weliswaar klein) project is begonnen om mensen met tegengestelde meningen met elkaar te laten praten. "Mensen zien dat er best met de tegenpartij te praten valt."

Economie

Nederlanders zijn volgens het SCP veel minder positief over de economie en hoe het in Nederland gaat. Dat is een trend die medio vorig jaar werd ingezet. Dit kwartaal geeft 78 procent van de mensen de economie een voldoende, terwijl dat vorig kwartaal nog 85 procent was. 67 procent van de ondervraagden verwacht de komende twaalf maanden een betere economie (dat was 78 procent) en 58 procent denkt dat Nederland de verkeerde kant opgaat. Dat was 48 procent.

De negatieve economische verwachtingen baseren mensen vooral op hun koopkracht. Ook verwachten mensen in de toekomst zwaardere lasten en belastingen, bijvoorbeeld door energie.

Klimaat

21 procent van de mensen noemt dit kwartaal 'milieu en klimaat' spontaan als belangrijk maatschappelijk probleem en 24 procent als agendapunt voor de regering. Dat is veel meer dan in 2017. Toen ging het om respectievelijk 7 en 11 procent.

Het klimaat behoort echter niet tot de meest genoemde problemen: dat zijn thema's op het gebied van samenleven, immigratie, integratie, inkomen en economie.