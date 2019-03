Hoe Michael P. 'modelpatiënt' werd en zijn zedenverleden bijna werd vergeten

Eind 2016 wil Vught P. laten opnemen in een kliniek. In de aanvraag staat dat de opname gericht moet zijn op behandeling van P.'s problematiek (psychiatrische, persoonlijkheids- en verslavingsproblematiek) met daarop volgend een traject waardoor P. weer normaal kan functioneren in de maatschappij. In de aanvraag is geen gebruik gemaakt van de in Vught opgestelde analyse.

Januari 2017 - overplaatsing Den Dolder

De psychiatrische kliniek in Den Dolder wordt de volgende stap voor P. In de week voorafgaand aan de acceptatie van P. merkt de kliniek op dat hij een hoge straf opgelegd heeft gekregen voor verkrachting. Een medewerker aarzelt over de overname van P., vanwege die hoge straf (16 jaar, waar normaal de maximale straf 12 jaar is). Ze vraagt om meer informatie over P. aan Vught. Zij beantwoorden met een positief beeld (zie de passage hierboven over 'modelpatiënt', red.). De aarzeling wordt daarmee weggenomen.

Op 24 januari 2017 verhuist P. naar Den Dolder. Op diezelfde dag wordt in Vught nog een basisonderzoek op hem uitgevoerd. Het rapport van het onderzoek is gebaseerd op teksten van die dag en vier jaar oude documenten van Vught. Weer is er geen aandacht voor het zedendelict en het risico op herhaling.