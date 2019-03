Klimaatspecialisten VN: gevolgen opwarming aarde steeds groter

Het weerbureau van de Verenigde Naties, de WMO, zegt in zijn jaarverslag dat meteorologische en sociaal-economische gevolgen van de klimaatverandering groter worden. De zeespiegel stijgt en de afgelopen vier jaar werden op het land en in de oceanen ongewoon hoge temperaturen gemeten. Tegelijkertijd krompen de gletsjers en de poolkappen. De verwachting is dat deze veranderingen doorgaan.

Het gevolg is dat mensen meer te maken krijgen met extreem weer, zoals stormen, hittegolven en lange periodes van droogte. In 2018 werden 62 miljoen mensen daar het slachtoffer van. Twee miljoen mensen moesten ergens anders gaan wonen.

Ook de orkaan Idai is een voorbeeld van extreem weer. Idai richtte deze maand grote schade aan in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Hulpverleners hebben nog geen totaal beeld van de ramp. Mogelijk was dit de grootste door het weer veroorzaakte ramp die zich ooit op het zuidelijk halfrond heeft voorgedaan, zegt WMO-chef Petteri Taalas.

Ook elders lijkt het weer van slag, mogelijk door klimaatverandering. Europa heeft een zeer warme winter achter de rug, in Noord-Amerika was het ongewoon koud en Australiƫ kreeg de afgelopen maanden te maken met forse hittegolven. De ijskappen op de Noord- en Zuidpool zijn kleiner dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar.

Guterres

VN-secretaris-generaal Guterres roept de leiders van de wereld om plannen voor vermindering van de broeikasgassen op te stellen. Die moeten in september worden besproken. "Kom dan niet met een toespraak, maar met een plan", zegt Guterres.

De opwarming van de aarde is volgens de WMO het gevolg van de uitstoot van broeikasgassen door activiteiten van de mens. Die uitstoot zal in 2019 verder toenemen. Als dat in dit tempo blijft doorgaan, kan de temperatuur 3 tot 5 graden Celsius hoger komen te liggen dan in het pre-industriƫle tijdperk in de negentiende eeuw.

De temperatuur ligt nu 1 graad boven dat niveau. In het Verdrag van Parijs is afgesproken dat de stijging van de temperatuur ruim onder de 2 graden moet blijven en bij voorkeur beperkt blijft tot 1,5 graden Celsius.