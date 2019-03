'Kans dat FvD echt gaat meebesturen in provincie erg klein'

Acht dagen na de Provinciale Statenverkiezingen zijn vandaag bijna alle nieuwe Statenleden geïnstalleerd. Onder hen zijn veel nieuwkomers van Forum voor Democratie.

De partij van Thierry Baudet haalde in één klap 86 van de in totaal 570 zetels in de provincies en is daarmee meteen een belangrijke speler. In Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland kwam FvD als grootste uit de bus, in de andere negen provincies hoort de partij bij de top-3.

Morgen beginnen in een aantal provincies de formatieonderhandelingen over de vorming van de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten. Naar verwachting zal Forum voor Democratie zijn best doen om coalities met andere partijen te vormen. Maar de kans dat de FvD-Statenleden daadwerkelijk gaan meebesturen, is erg klein, denkt politiek verslaggever Ron Fresen.

Hij was vanmorgen bij de installatie van de Provinciale Statenleden in Zuid-Holland en zag daar "allemaal welwillende mensen die via de politiek resultaat willen bereiken" voor Forum voor Democratie. "Op veel punten zou dat ook kunnen in de provinciale politiek", zegt hij. "Maar er is een diepe scheidslijn met bijna alle andere partijen: het klimaat."

Windmolens

Zo heeft Forum laten weten dat er in provincies waar de partij gaat meebesturen geen windmolens bij mogen komen. Als de partij op dat soort punten geen water bij de wijn doet, wordt de samenwerking lastig, zegt Fresen.

"Windmolens, zonneparken, omschakelen van gas naar andere energie; dat speelt allemaal ook in de provincies. En Forum heeft de verkiezingen onder meer gewonnen met verzet tegen juist dat soort maatregelen. Ze maken er geen breekpunt van, maar de verschillen zijn te groot. De kans dat ze daaruit komen, is erg klein."

Niet bij het landschap

Over breekpunten wil fractievoorzitter Rob Roos het inderdaad nog niet hebben. "We gaan het eerst hebben over de verkenning", zegt hij. "We hebben wel dingen in ons hoofd. Maar die zaken gaan we bij meneer Wiegel aan tafel bespreken."

Hij doelt daarmee op Hans Wiegel, die als informateur is aangesteld. In een toespraak voor de Provinciale Staten liet Roos weten er vertrouwen in te hebben er met de andere partijen uit te komen. Woningbouw, natuurbeleid en wegen zijn daarbij niet de grote hobbels. "Maar windmolens en zonneweides horen niet in ons mooie, Zuid-Hollandse landschap", zegt Roos.

Bekijk hier hoe collega's van andere partijen reageren op de toespraak van Roos: