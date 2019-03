'Vliegschaamte', is dat wel terecht?

Wel of niet met het vliegtuig naar Bali, op zakenreis of naar familie in het buitenland? Voor sommige toeristen en frequent flyers is het een dilemma. Ze herkennen zich in het fenomeen 'vliegschaamte', dat is over komen waaien uit Zweden.

In Nederland werd de term vorig jaar genomineerd als Van Dale-woord van het jaar. Het woordenboek definieert de term als 'schaamte die iemand ervaart als hij of zij gebruikmaakt van een vliegtuig terwijl er minder milieubelastende alternatieven zijn om zich te verplaatsen.'

In Theater De Veste in Delft kwamen gisteravond zo'n 75 mensen samen om erover te discussiƫren. Hoogleraren van de TU Delft en de Erasmus Universiteit spraken met het publiek over de ontwikkelingen op het gebied van duurzame luchtvaart, maar ook over het ongemakkelijke gevoel dat reizen per vliegtuig kan geven vanwege de negatieve impact op het milieu.

Vooralsnog lijken de meeste reizigers er niet mee te zitten. Het aantal passagierskilometers groeit wereldwijd met 4,5 procent per jaar. Ook in het theater in Delft lijkt het mee te vallen met de schaamte. Toch steekt zo'n 10 procent van de toeschouwers de hand op als gevraagd wordt of ze hun vliegreizen wel eens verzwijgen voor familie, vrienden of collega's.