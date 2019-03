Slachtoffer aanslag Utrecht bezweken, dodental nu op vier

Een van de slachtoffers van de aanslag op de tram in Utrecht, vorige week maandag, is bezweken aan zijn verwondingen. Dat brengt het aantal dodelijke slachtoffers van de aanslag op vier.

Het gaat om een man van 74 uit De Meern. Er ligt nog één slachtoffer met zware verwondingen in het ziekenhuis, een vrouw van 20 uit Utrecht. Een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein die zwaargewond raakte, werd deze week uit het ziekenhuis ontslagen.

De verdachte, Gökmen T., wordt nu verdacht van viervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk en bedreiging met een terroristisch oogmerk. Het onderzoek loopt nog. Volgende week besluit de rechter of T. langer in voorarrest moet blijven.