Slachtoffer tramaanslag Utrecht uit ziekenhuis ontslagen

Een van de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht is uit het ziekenhuis ontslagen. De 21-jarige vrouw uit Nieuwegein raakte zwaargewond toen Gökmen T. vorige week maandag in de sneltram op het 24 Oktoberplein schoot.

De Nieuwegeinse mocht gisteren naar huis. Volgens haar advocaat zal ze thuis verder herstellen en wil ze voorlopig geen contact met de media.

Geen bezoek

Twee andere slachtoffers, een 74-jarige man uit De Meern en een 20-jarige vrouw uit Utrecht, raakten ook zwaargewond. Burgemeester Van Zanen van Utrecht vertelde vrijdag dat ze er te slecht aan toe waren om bezoek te ontvangen, schrijft RTV Utrecht.

Bij de aanslag vorige week kwamen drie mensen om het leven raakten drie anderen ernstig gewond. Een onbekend aantal mensen raakte lichtgewond in het tumult dat door het schietincident ontstond.

's Avonds werd Gökmen T. gearresteerd. Hij zit nog altijd vast in afwachting van verder onderzoek.