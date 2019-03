Ruim 39.000 klachten over Maastricht Airport

Het aantal klachten over vluchten van en naar Maastricht Aachen Airport (MAA) is in een jaar tijd flink toegenomen. In 2018 was het aantal klachten ruim 39.000, een jaar ervoor was dat nog ruim 10.000. Ook het aantal klagers nam toe.

Dat blijkt uit jaarcijfers van Klachtenbureau Luchtverkeer in Limburg. De meeste klachten gingen over laagvliegen, geluidshinder en stank schrijft 1Limburg.

Ten opzichte van 2016 is het aantal klachten vertienvoudigd. Die stijging gaat hand in hand met de groei van de passagiersaantallen. In de laatste drie maanden van het afgelopen jaar reisden 45.000 passagiers via de luchthaven. Een stijging van bijna 75 procent ten opzichte van het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS.

Provincie grijpt in

Omdat de overlast van Maastricht Airport zo enorm is toegenomen, weert de provincie Limburg sinds eind vorig jaar een aantal grote vliegtuigen. Ook is de landingsbaan sinds enkele maanden ingekort. Plannen voor een verdere uitbreiding van de luchthaven zijn tijdelijk in de ijskast gezet.

MAA is niet de enige luchthaven waarover het aantal klachten groeit. Ook over Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Schiphol stijgt het aantal klachten snel.