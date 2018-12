Provincie grijpt in op Maastricht Aachen Airport na klachten omwonenden

"Qua geluid moet je denken aan een vliegtuig dat door je achtertuin komt vliegen", zegt John Huizinga, zelf voormalig luchtverkeersleider. Hij woont al dertig jaar pal naast Maastricht Aachen Airport (MAA). Lang ging dat goed, maar sinds vorig jaar is de overlast van het vliegveld enorm toegenomen.

Dat komt met name door zware vrachtvliegtuigen. Vliegtuigmaatschappijen wijken onder andere uit naar Limburg, omdat het op de Amsterdamse luchthaven Schiphol te vol is. De overlast van MAA is zo ernstig dat de provincie Limburg afgelopen week in allerijl heeft besloten om een aantal grote vliegtuigen te weren.

De landingsbaan op het vliegveld wordt daarom ingekort. Vanaf januari, heeft de minister besloten, mogen vrachtvliegtuigen niet meer de hele landingsbaan van 2750 meter gebruiken. Sommige zwaarbeladen vliegtuigen of toestellen die verder moeten vliegen hebben die extra meters wel nodig, maar ze moeten het doen met 2500 meter.