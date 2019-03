'Groningse kinderen hebben last van stress en angst door aardbevingen'

Uit de gesprekken blijkt dat velen van hen last hebben van de aardbevingen. Ze hebben bijvoorbeeld nachtmerries, concentratieproblemen en zijn boos of verdrietig. Een deel van de kinderen geeft ook aan de overheid te wantrouwen. "Omdat ze het gevoel hebben dat die geld belangrijker vindt dan hun veiligheid", zegt onderzoeker Elianne Zijlstra.

Groter dan gedacht

Volgens de onderzoekers zijn de problemen groter dan gedacht. "Ik had wel verwacht dat sommige kinderen last van de aardbevingen zouden hebben, maar niet dat de gaswinningsproblematiek zo diep ingrijpt in hun levens en dat ze geen vertrouwen hebben in de overheid", zegt Zijlstra tegen RTV Noord.

Toch hebben niet alle ondervraagde kinderen last van de aardbevingsproblematiek. Sommigen van hen geven aan gewend te zijn aan de situatie en niet beter te weten. Maar ook dat is volgens de onderzoekers zorgwekkend.

"Het is bewezen dat gevoelens van onveiligheid een negatief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen. Dus ook al zijn kinderen gewend aan bepaalde angstige situaties, dan heeft dat tóch invloed op ze", zegt Zijlstra.

Erover praten

Volgens de onderzoekers is het heel belangrijk dat er op scholen, bij huisartsen of thuis aandacht is voor de gevoelens van kinderen. Sommige ouders vinden het moeilijk om met hun kinderen te praten over hun zorgen, maar dat is juist wel nodig. "Er niet over praten kan de angst juist vergroten omdat kinderen de spanningen toch wel voelen."