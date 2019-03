Kabinet strenger op online drankverkoop minderjarigen

Het moet voor minderjarigen onmogelijk worden om via internet toch aan alcohol te komen. Staatssecretaris Blokhuis komt met strengere regels.

Nu moeten koeriers bij het afleveren van hun pakket met flessen drank of bier de leeftijd van de ontvanger checken. Dat gebeurt maar één op de tien keer, blijkt uit onderzoek.

Bezorgdienst

De staatssecretaris wil de verkopende winkels wettelijk verantwoordelijk maken voor de naleving van de leeftijdsgrens. Zij moeten zorgen dat het goed gaat met de bezorging. De bezorgdienst en de webwinkel moeten hier dan samen afspraken over maken, vindt Blokhuis. "Dat moeten zij samen regelen."

In plaats van gemeenten gaat het toezicht op de alcoholverkoop naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die mag loktieners inzetten, die zich online voordoen als meerderjarige.

Ook kan een meerderjarige een boete krijgen als hij of zij een alcoholisch drankje doorgeeft. Nu krijgt alleen de horeca-ondernemer of de jongere zelf een waarschuwing of een boete.