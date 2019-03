'Koehandel' om zetels Eerste Kamer is begonnen

Hoe zit dat? Daarvoor moeten we eerst kijken naar hoe de Eerste Kamerverkiezingen precies werken. Die verkiezingen zijn op 27 mei, als alle Provinciale Statenleden hun stem uitbrengen op een kandidaat voor de Senaat.

Ook speciale kiescolleges op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba doen mee aan de verkiezingen. Zij mogen dit jaar voor het eerst stemmen voor de Eerste Kamer. Hoe meer inwoners de politici vertegenwoordigen, hoe zwaarder hun stem meeweegt.

Stemmen 'over'

Als alle stemmen binnen zijn, bepaalt de kiesdeler hoeveel stemmen een partij nodig heeft voor één zetel in de Eerste Kamer. Stel: partij X krijgt 100 stemmen en de kiesdeler is 20, dan heeft partij X recht op 5 zetels. Maar vaak zijn die getallen niet zo mooi afgerond. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat partij X 110 stemmen krijgt. De partij heeft dan recht op 5 'volle' zetels, maar houdt nog 10 stemmen 'over'.

Precies over de stemmen die partijen 'over' hebben, gaat het nu. Want nadat alle 'volle' zetels zijn verdeeld, blijven er nog een paar Eerste Kamerzetels over. Het gaat om acht of zeven zogenoemde restzetels.