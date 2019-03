Europa stopt met oppikken van vluchtelingen op Middellandse Zee

De Europese Unie gaat voorlopig geen vluchtelingen meer redden op de Middellandse Zee. De zogenoemde operatie Sophia wordt tijdelijk stopgezet. Het besluit moet vandaag nog door de lidstaten worden goedgekeurd. De huidige afspraken lopen op 1 april af.

De Italiaanse regering wil al langere tijd van de operatie Sophia af. In december ging vicepremier Salvini schoorvoetend akkoord met een verlenging tot 1 april, maar met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht wil hij nu een daad stellen, zoals het door diplomaten wordt omschreven.

Smokkelaars

De operatie Sophia begon in de zomer van 2015, nadat in korte tijd een groot aantal gammele boten op zee was gezonken. De EU sprong destijds bij, omdat de Italianen hun eigen reddingsoperatie (Mare Nostrum) vanwege de hoge kosten (9 miljoen euro per jaar) hadden stopgezet.

De bedoeling van operatie Sophia was vooral het verstoren van de mensensmokkel. Boten moesten in beslag worden genomen en vernietigd. Later kwam daar het trainen van de Libische kustwacht bij, zodat de vluchtelingen niet meer zouden vertrekken vanaf het Afrikaanse continent.

Twijfels

De afgelopen dagen is lang gesproken tussen diplomaten over verlenging van de missie. Op tafel lagen verschillende opties, waaronder het helemaal beƫindigen van de missie. Uiteindelijk is gekozen voor een variant waarbij geen schepen meer varen, maar de situatie op zee nog wel vanuit de lucht in de gaten wordt gehouden.

Frankrijk heeft twijfels over het afschalen van de operatie en ook Nederland is niet enthousiast over het stopzetten van de patrouilles op zee. De verwachting is echter dat niemand nu nog bezwaar zal maken, omdat het moeizame onderhandelingen zijn geweest.