Deskundigen: wolf gaat niet naar park Hoge Veluwe

Maatregelen

Nu deze kaart is gemaakt, moet bekeken worden hoe het gebied omgaat met de wolf. Het gaat dan onder meer om het nemen van wolfwerende maatregelen en schadevergoedingen voor bijvoorbeeld schapenhouders. Samen met dierenhouders en natuurbeheerders zal de provincie een wolvencommissie instellen die over dit soort zaken gaat praten.

Volgens Omroep Gelderland zijn LTO en het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders al bezig gesprekken op gang te brengen. De provincie ondersteunt dit en vergoedt maatregelen gedeeltelijk. Hoe dat er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk.

Directeur Van Voorst tot Voorst van park De Hoge Veluwe wil wolven zo nodig kunnen vangen of afschieten. Dat is nu streng verboden, want de wolf is een beschermd dier. Van Voorst tot Voorst is in Europa aan het lobbyen voor ander wolvenbeleid, zegt hij.