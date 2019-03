De auteurswet maakte het slechtste in de lobbywereld los

In het normaal zo rustige parlement verlopen de debatten vanochtend tumultueus. Voor- en tegenstanders hebben zich ingegraven in hun eigen linies. Als Julia Reda van de Piratenpartij het woord krijgt, kan een groep christendemocraten zich niet inhouden. Ze roepen constant door haar betoog heen, waarin ze vertelt dat ze tegen de nieuwe auteursrechtenregels is.

Die verhitte sfeer komt voort uit die verhitte lobby van de afgelopen tijd. "We zijn talloze keren gebeld door hetzelfde nummer", zegt een medewerker van één van de christendemocratische parlementsleden. "Dan kreeg je telkens iemand anders aan de lijn die zich voorstelde als bezorgde burger. Maar als je even doorvroeg, bleek dat diegene niets van artikel 13 wist. Daar zat echt een organisatie achter."

Ook online kregen parlementsleden van alles naar hun hoofd geslingerd. "Op Twitter was het bijna intimiderend wat er voorbijkwam", zegt Europarlementariër Dennis de Jong (SP). "Mensen van boven de 50 moeten hun mond houden en dat soort flauwekul. Dat is natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar."

Verwijten over en weer

Wat opvalt: beide kampen vinden dat het andere kamp te ver ging in z'n lobby-activiteiten. Marietje Schaake (D66), groot tegenstander: "Het was soms echt agressief, met nare woorden. De voorstanders gaven ook gratis concerten weg om mensen over te halen. Dat kan niet iedereen bieden als lobby-activiteit."

Juliëtte Metz stelt juist dat de tegenstanders de miljoenen van Google en Facebook achter zich hadden. "Ik vind het anti-democratisch, die lobby die van buiten komt, en dat die vooral Amerikaans is."