Nijmeegse weer vrij, heeft spijt van dreiglied Baudet

De 21-jarige vrouw uit Nijmegen die gisteren werd opgepakt voor het bedreigen van voorman Thierry Baudet van Forum voor Democratie, is vrijgelaten.

Bij een antiracismeprotest, afgelopen zaterdag in Amsterdam, zong de vrouw over het doodschieten van Thierry Baudet. Ze heeft in een verklaring bij de politie aangegeven dat ze spijt heeft van haar uitingen en de impact ervan heeft onderschat.

De vrouw wordt verdacht van bedreiging en opruiing en moet zich op 9 april verantwoorden voor de politierechter in Amsterdam.

'Leven in een vrij land'

Baudet wilde vandaag weinig kwijt over de bedreigingen aan zijn adres. Hij zei dat hij dat geen onderwerp vond om in het openbaar te bespreken. Wel vond hij het goed dat andere politici de opmerkingen hebben veroordeeld.

Over alle kritiek die na de Provinciale Statenverkiezingen loskwam, zei hij: "We leven in een vrij land en iedereen moeten het eens of oneens met elkaar kunnen zijn en zijn mening kunnen geven. Maar dat gescheld op de persoon, daar zie ik de meerwaarde niet van."

Bekijk hier wat Baudet zei tegen de pers bij de vergaderzaal in de Tweede Kamer: