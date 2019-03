Burgemeester komt terug op post met naziboeken: ‘Had niet zo moeten gaan’

Het woord 'spijt' wordt nog altijd niet genoemd, maar burgemeester Vroom van Krimpen aan den IJssel erkent wel dat zijn Facebookbericht met naziboeken in verband met de verkiezingszege van Forum voor Democratie niet handig was. "Het had niet zo moeten gaan", zegt een woordvoerder van de burgemeester.

Vroom plaatste op Facebook foto's van boeken over nazi's en fascisme als reactie op de overwinningsspeech van Thierry Baudet. De leider van Forum voor Democratie zei in zijn toespraak dat de elite geen boeken leest. "Dus heb ik wat boeken die ik voor m'n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er weer wat van kan opsteken", schreef Vroom.

Het Facebookbericht lokte een stroom aan kritiek uit. Veel mensen vonden dat de burgemeester een koppeling maakte tussen Forum voor Democratie en nazisme. Vroom ontkent dat. Hij zegt dat hij een maatschappelijk debat wilde voeren.

Niet overzien

Ook verschillende partijen uit de raad in Krimpen aan den IJssel wilden opheldering van de burgemeester. Gisteravond was er daarom een overleg tussen Vroom en de raadsfracties. "Hij heeft uitgelegd dat hij niet had overzien dat door de naziplaatjes het bericht een hele andere wending zou krijgen", zegt Jeffrey van der Elst van Leefbaar Krimpen aan den IJssel.

Gisterochtend zei de burgemeester nog dat hij geen spijt had van zijn bericht. Volgens Van der Elst is hij daar gisteravond wel op teruggekomen. "Maar we zijn er nog niet klaar mee", zegt de Leefbaar-voorman. "Het woord van de inwoners is heel belangrijk. Overtuig hen. Hun vertrouwen in onze burgemeester moet terugkeren." Uit een rondgang van RTV Rijnmond blijkt dat veel inwoners vinden dat het bericht niet door de beugel kon.

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat Vroom erover nadenkt hoe hij de band met de bevolking kan herstellen. "De burgemeester realiseert zich dat hij mensen heeft gekrenkt." Ook volgt er binnenkort nog een debat met de volledige gemeenteraad over de kwestie.