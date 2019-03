Vicepremier Salvini: 13-jarige busheld krijgt Italiaans paspoort

De Egyptische jongen van 13 die vorige week in de buurt van Milaan een massamoord in een schoolbus wist te voorkomen, krijgt een Italiaans paspoort. Dat heeft de Italiaanse vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini bekendgemaakt.

De middelbare scholier Ramy was een van de 51 tieners die vorige week in een bus zaten die werd gekaapt door de chauffeur. De jongen slaagde erin de politie te bellen, waardoor de inzittenden bevrijd konden worden voordat de bestuurder de bus in brand stak.

Niet de Italiaanse nationaliteit

Ramy werd meteen na de gebeurtenissen een heldenrol toegedicht. Toen bleek dat de jongen wel in Italië geboren was maar niet de Italiaanse nationaliteit heeft, gingen er stemmen op om hem het staatsburgerschap toe te kennen. Ook de andere vicepremier van Italië, Luigi Di Maio van de Vijfsterrenbeweging, pleitte daarvoor.

De jongen van 13 zei zelf dat hij graag Italiaan wilde worden. In een televisieshow vertelde hij verder dat hij later bij de politie wil werken.

'Ramy had mijn zoon kunnen zijn'

In Italië komen migranten pas in aanmerking voor het staatsburgerschap als ze 18 jaar of ouder zijn. Ook Salvini zei in eerste instantie dat Ramy een Italiaans paspoort verdiende. Hij kwam daarvan terug toen er berichten opdoken dat de vader van Ramy een strafblad heeft.

Vandaag zei Salvini, de leider van de anti-immigratiepartij Lega, dat "dit soort heldendaden wetten overstijgen". "Ik heb Ramy het staatsburgerschap toegekend omdat hij mijn zoon had kunnen zijn en de waarden van ons land begrijpt."

Salvini heeft ook gezegd dat hij het paspoort wil afpakken van de chauffeur die de bus in brand stak, een 47-jarige Italiaan van Senegalese afkomst.