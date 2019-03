Italiaanse politie 'kon massamoord in bus op scholieren voorkomen'

Zo'n 40 minuten lang verkeerden ze in doodsangst: de scholieren die in de buurt van Milaan in een bus werden gegijzeld door de chauffeur. Hij dreigde het voertuig in brand te steken en riep dat niemand het zou overleven. Uiteindelijk stak de man de bus inderdaad in brand, maar alle inzittenden konden op tijd in veiligheid worden gebracht.

Daar zag het eerst niet naar uit, vertelt een jongen aan La Repubblica. "We waren allemaal ongelooflijk bang, omdat de chauffeur op de vloer al een blik benzine had geleegd." De jongen was een van de 51 leerlingen van de middelbare school die samen met hun begeleiders in de bus zaten. "Hij zei dat de begeleiders ons moesten vastbinden en pakte onze telefoons af, zodat we de politie niet konden bellen."

De dader is een 47-jarige Italiaan van Senegalese afkomst. Hij heeft volgens de politie gezegd dat hij een bloedbad wilde aanrichten als protest tegen het vluchtelingendrama op de Middellandse Zee. "Hij bleef maar zeggen dat mensen sterven in Afrika en dat dat de schuld is van Di Maio en Salvini (vicepremiers van Italië, red.)", zegt een meisje dat ook in de bus zat tegen persbureau ANSA.

De bus brandde helemaal uit: