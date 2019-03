Chauffeur steekt bus met schoolkinderen in brand in Italië, geen slachtoffers

In de buurt van Milaan heeft een buschauffeur een groep scholieren gegijzeld. In de bus zaten 51 leerlingen van een middelbare school. Hij gaf een docent de opdracht de leerlingen vast te binden. Vervolgens stichtte hij brand met een blik benzine. Hij zou plannen hebben om naar het vliegveld van Milaan te rijden.

Een van de leerlingen had met een mobiele telefoon de politie gewaarschuwd. Die zette de achtervolging in en dwong de bus tot stoppen. Agenten sloegen de achterruit in. Toen de dader brand stichtte konden de leerlingen vluchten.

Ze vertellen aan Italiaanse media dat de docent hen expres losjes had vastgebonden, zodat ze makkelijk loskwamen en weg konden komen.

Vluchtelingen

Twaalf scholieren en twee volwassenen ademden rook in en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is ernstig gewond. De bus brandde helemaal uit.

De dader is een 47-jarige Italiaan van Senegalese afkomst. Tegen de politie heeft hij gezegd dat hij een bloedbad wilde aanrichten uit protest tegen het vluchtelingendrama op de Middellandse Zee.