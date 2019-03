Bij de een mag pakketbezorger naar wc, iemand anders gooit deur in zijn gezicht

De Consumentenbond gaat in gesprek met PostNL over klachten over de pakketbezorging. Over geen enkel bedrijf is afgelopen jaar zo veel geklaagd. Maar... is dat wel het hele verhaal?

De reacties op sociale media gaan twee verschillende kanten op: ja, er gaat veel fout en de pakketbezorging moet beter, maar ook de reactie 'onze bezorger is fantastisch' hoor je vaak. Ervaringsdeskundigen vertellen hieronder over hun positieve of negatieve ervaringen met de pakketbezorgers van PostNL.

De 46-jarige Margrietje Brabander woont in Honselersdijk en kan zich geen betere pakketbezorger wensen, vertelt ze. "We hadden eerst Chris, die was echt super. Maar die hield ermee op en toen dacht ik: o hemel, wat kan ik nu verwachten? Gelukkig kregen we nu deze jongen en hij doet er echt alles aan om mijn pakketjes op tijd te brengen."

Een keer vroeg Margrietje de pakketbezorger om - "als hij tijd had" - een pakketje bij haar man te brengen, iets verderop. "Dat was toch een stukje omrijden, maar dat heeft hij gewoon gedaan. En afgelopen zaterdag was ik niet thuis, en is hij vanzelf weer naar die plek gereden." De hele buurt is het met Margrietje eens, zegt ze. "Hij is vrolijk, altijd een vriendelijk gezicht en netjes."