Cartoonist Ruben L. Oppenheimer doet aangifte om bedreiging Baudet

Op de cartoon speelt Forum voor Democratieleider Baudet - uitgedost in een bruin Nazi-uniform en met zwarte laarzen - met een wereldbol. Hierop is Nederland het middelpunt.

Oppenheimer kwam op dit idee omdat Baudet in zijn overwinningsspeech zei 'We zijn naar het front geroepen'. De afbeelding is een parodie op Charlie Chaplin die in de film The great dictator met de wereld aan het spelen is, zegt de cartoonist.

Hij verwacht dat er veel grappen over Baudet gemaakt gaan worden, nu hij een overwinning heeft geboekt bij de verkiezingen. "Dat betekent niet dat ik hem dood wil hebben. Sterker nog, ik heb laatst nog een pilsje met hem gedronken", zegt hij tegen L1.

"Als mensen denken dat ze mijn tekeningen, hoe fel ook aangezet, mogen gebruiken om hun eigen politieke frustraties te uiten op een manier die strafrechtelijk vervolgbaar is, dan werk ik tegen."

Gisteren werd in Nijmegen een 21-jarige vrouw opgepakt vanwege bedreiging van Baudet bij een anti-discriminatiedemonstratie afgelopen weekeinde.