Inval bij Oostenrijkse rechts-nationalist om aanslag Christchurch

In het onderzoek naar de aanslag in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch is in Oostenrijk een huiszoeking gedaan. De huiszoeking was bij Martin Sellner, leider van de rechts-nationalistische Identitäre Bewegung Österreichs (IBÖ).

Het Openbaar Ministerie in Oostenrijk wil geen toelichting geven, maar volgens Sellner zelf heeft het te maken met een schenking aan zijn beweging. De donatie werd gedaan door de 28-jarige rechts-extremist die vastzit voor het doodschieten van vijftig moskeegangers, deze maand in Christchurch.

In een zelfgemaakte video op Twitter stelt Sellner dat hij ten onrechte wordt verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Hij benadrukt dat hij niets te maken heeft met de Christchurch-schutter en diens daad.