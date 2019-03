Braziliaanse oud-president Temer vrijgelaten, maar nog niet uit problemen

Een federale rechter in Rio de Janeiro heeft de vrijlating bevolen van de Braziliaanse oud-president Michel Temer. Hij zat sinds vorige week donderdag vast op verdenking van corruptie.

Volgens de rechter kan de 78-jarige Temer op vrije voeten worden gesteld omdat de kans klein is dat hij het onderzoek naar hem bemoeilijkt. Wanneer hij de gevangenis mag verlaten, is nog niet bekend.

Problemen nog niet voorbij

Ook zeven andere arrestanten worden vrijgelaten. Ze zaten net als Temer vast in verband met 'Operatie Wasstraat', een grote anti-corruptiecampagne. Een rechter had om hun arrestatie gevraagd omdat hij bang was dat de verdachten bewijsmateriaal zouden vernietigen.

Temer was van 2016 tot eind vorig jaar president. Correspondent Marc Bessems zegt dat er naast dit corruptieonderzoek nog tien zaken lopen tegen de politicus.