Braziliaanse ex-president Temer gearresteerd in corruptiezaak

De Braziliaanse oud-president Michel Temer is in São Paulo gearresteerd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij corruptie. Temer was van 2016 tot 31 december vorig jaar president.

Zijn arrestatie komt voort uit de 'Operatie Wasstraat', een grote anti-corruptiecampagne die de afgelopen jaren leidde tot beschuldigingen aan het adres van tientallen politici.

Temer is niet de eerste Braziliaanse oud-president die door 'Operatie Wasstraat' in de problemen komt. De linkse Luiz Inácio 'Lula' da Silva zit sinds vorig jaar in de gevangenis wegens corruptie.

Er lopen in totaal tien verschillende zaken tegen Temer. Als president genoot hij juridische onschendbaarheid, maar sinds hij drie maanden geleden werd opgevolgd door Jair Bolsonaro, verloor hij die immuniteit.

Smeergeld

Zijn arrestatie komt na beschuldigingen door de eigenaar van Engevix, een Braziliaans bouwbedrijf. Eigenaar José Antunes Sobrinho werkt samen met justitie: in ruil voor strafvermindering gaf hij informatie over corrupte politici.

De ondernemer verklaarde omgerekend zo'n 230.000 euro te hebben betaald om werkzaamheden te mogen verrichten aan Angra 3, een kerncentrale in de deelstaat Rio de Janeiro.

Andere verdachten

De deal zou in 2014 zijn gesloten door een vriend en naaste medewerker van Temer, kolonel João Baptista Lima Filho. In verband met deze smeergeldaffaire zijn in totaal acht arrestatiebevelen uitgevaardigd, onder andere voor de toenmalige minister van Mijnbouw en Energie.

Deze zaak gaat dus over de periode voor het presidentschap van Michel Temer. In 2014 was hij nog vicepresident onder de linkse Dilma Rousseff. In 2016 liet hij haar vallen en werd zij afgezet. Temer volgde haar automatisch op, hij is dus nooit gekozen en was een van de minst populaire presidenten uit de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land.