FvD-Kamerlid Hiddema neemt Statenzetels niet in

FvD-Kamerlid Hiddema wordt geen lid van de Provinciale Staten. Hij werd vorige week zowel in Friesland als in Limburg met voorkeurstemmen gekozen, maar heeft besloten om af te zien van beide zetels.

"Het is een psychologisch proces, van waar voel ik me het meest thuis? Ik heb een probleem, want ik ben honkvast, maar mijn honk is dat niet. Dat is het dilemma. Ik heb een versplinterde ziel. Ik ben een Fries, maar woon al 40 jaar in Maastricht, waar ik de Leeuwarder Courant ontvang. Ben beide honken veel dank verschuldigd", licht hij zijn besluit toe.

"Onder druk van dit psychologische verwerkingsproces, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik die zetels niet kan gaan innemen. Ik kan niet de een de rug toekeren en de ander omarmen. Ik ben innerlijk verscheurd", zegt Hiddema.

Hiddema was lijstduwer voor FvD in beide provincies en ziet zijn besluit niet als kiezersbedrog. "Zo gaat het meestal met lijstduwers, niets bijzonders."

Genoeg mensen

Hij maakt zich verder geen zorgen dat zijn partij onvoldoende kandidaten heeft om alle zetels in te nemen. "Er zijn genoeg mensen om op terug te vallen en ik heb uit de partij nog niet gehoord dat er praktische problemen zijn."

Kandidaten die hun zetel wel willen innemen, moeten in de provincie wonen waar ze op de lijst staan.

"Ik ga ervan uit dat alle kandidaten hun zetels innemen en dat iedereen die moet verhuizen dat ook gaat doen. Zo zit nu een kandidaat in de verhuiswagen op weg naar Lelystad. Zijn bagage is daar al bij hem afgeleverd."