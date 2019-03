Woonbond: 300.000 huurders te duur uit

Volgens de Woonbond, de belangenvereniging voor huurders, kunnen ongeveer 300.000 huurders een bevriezing of verlaging van de huur aanvragen. Het gaat om mensen in een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur, de zogeheten dure scheefhuurder.

De Woonbond heeft in december met de koepel van woningcorporaties Aedes het Sociaal Woonakkoord gesloten. Daarin spraken zij af dat deze groep huurders gecompenseerd moet worden voor de forse huurverhogingen van afgelopen jaren. "Voor de grootste groep gaat het om een bevriezing van de huur", zegt een woordvoerder van de Woonbond.

Online check

Huurders die willen controleren of zij zelf voor een verlaging of bevriezing in aanmerking komen, kunnen vanaf vandaag voor een check terecht op de website van de Woonbond. Volgens de bond hebben vanochtend al honderden mensen dit gedaan. "Het was zelfs zo druk dat we extra serverruimte hebben moeten inkopen omdat de site vastliep", zegt de Woonbond-woordvoerder.

Kort gezegd kunnen er drie antwoorden uit de test rollen: recht op bevriezing, recht op verlaging of nergens recht op. Huurders met een laag inkomen en een huur van meer dan 720,42 euro per maand kunnen een verlaging aanvragen. Huurders die recht hebben op huurtoeslag maar een huur betalen die hoger is dan de zogeheten aftoppingsgrens (afhankelijk van de gezinsgrootte 607 euro of 651 euro) kunnen een bevriezing aanvragen.

Nog even wachten met aanvragen

"Het loopt nog geen storm bij ons met aanvragen", zegt Stefan Schaik, directeur van de Noord-Hollandse woningcoöperatie Wooncompagnie. "Maar dat is ook niet gek. Mensen kunnen pas een bevriezing of verlaging aanvragen als ze een brief hebben gekregen over de huurverhoging. Bij ons gaan die brieven er binnen twee weken uit."

Ook bij andere coöperaties gaan de jaarlijkse brieven over de huurverhoging komende weken de deur uit. Formeel moeten de coöperaties de verhogingen voor 1 mei melden.

De afspraken tussen de Woonbond en Aedes betekenen niet dat elke coöperatie mee moet doen aan de actie. "De afspraken zijn nog niet in wetgeving gegoten", vertelt een woordvoerder van de Woonbond. "Maar we gaan er wel van uit dat vrijwel alle coöperaties die bij de koepel zijn aangesloten meedoen."