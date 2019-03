Onduidelijkheid voor 300.000 huurders over lagere huur

Woningcorporaties hoeven niet mee te werken aan huurverlaging of huurbevriezing voor zogeheten dure scheefhuurders. Dat meldt de koepelorganisatie van woningbouwverenigingen Aedes.

De Woonbond kwam vanmorgen met het bericht dat 300.000 huurders met een laag inkomen en een dure corporatiewoning in aanmerking komen voor een verlaging of bevriezing van de huur. De bond kwam zelfs met een online rekenhulp die vandaag vele duizenden keren gebruikt is.

Overdonderd

Aedes leek overdonderd door de actie van de Woonbond. De koepel deed er uren over om tot een reactie te komen en schreef vervolgens in een persbericht dat een tijdelijke huurverlaging of -bevriezing niet kan omdat daar eerst een wetswijziging voor nodig is.

De Woonbond noemt de verklaring van Aedes "pertinent onwaar". Het lijkt erop dat de woningcorporaties aan het terugkrabbelen zijn, zegt directeur Paulus Jansen. "We hadden een afspraak, daar heeft Aedes afgelopen december z'n handtekening onder gezet. Als huurders nul op het rekest krijgen bij hun corporaties, heeft Aedes een probleem met ons."