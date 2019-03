Duitse politie doet vergeefs invalpoging bij redactie Bild

De Duitse politie heeft zaterdag geprobeerd toegang te krijgen tot de redactie van Bild. Volgens het boulevardblad ging het vermoedelijk om een actie in het kader van een onderzoek naar een persoon die verdacht wordt van opruiing.

Omdat de agenten zonder huiszoekingsbevel kwamen opdagen, werden ze bij de ingang het gebouw tegengehouden. Bild kreeg later een telefoontje van de politie: er kon geen gerechtelijk bevel worden gegeven omdat het weekend was.

Agenten wilden online-toegangsgegevens van Bild-lezers in beslag nemen. Volgens het blad speelt op de achtergrond een intern onderzoek naar politieagenten die mogelijk een advocaat van slachtoffers van de neonazistische terreurgroep NSU hebben bedreigd. Vermoedelijk hoopten de onderzoekers te stuiten op een informant.

Netwerk?

De Duitse politie onderzoekt of er een rechts-radicaal netwerk bestaat binnen het korps van Frankfurt. Na de bedreiging van de advocaat kwamen agenten in beeld omdat de gegevens van de Turks-Duitse vrouw in het politiesysteem waren opgezocht.

Uit het onderzoek dat daaruit volgde, kwam naar voren dat agenten onderling plaatjes van hakenkruizen en Adolf Hitler uitwisselden en zich racistisch uitlieten over vluchtelingen.