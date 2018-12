Duitse justitie onderzoekt mogelijk rechts-radicaal politienetwerk

De politieagenten kwamen als dader in zicht omdat op een politiecomputer zonder aanleiding het privéadres van Basay-Yildiz was opgezocht. Het onderzoek dat daaruit volgde, heeft een groep agenten ontmaskerd die onderling plaatjes van hakenkruizen en Adolf Hitler uitwisselden. Ook lieten de agenten zich racistisch uit over vluchtelingen.

Het is niet de eerste keer dat de politie in Duitsland onder vuur komt te liggen om sympathieën voor extreemrechts. Ook in het leger zou rechtsextremistisch gedachtegoed vaker voorkomen. Tegen een militair loopt op dit moment een rechtszaak omdat hij aanslagen met een rechtsextremistisch motief zou hebben voorbereid. Een officier van elite-eenheid is op non-actief gesteld omdat hij de Hitlergroet heeft gebracht.