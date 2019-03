In West-Virginia zijn de Trump-kiezers moe van de samenzweringstheorieën

Ze hoopt dat iedereen zich kan neerleggen bij de uitkomsten. "Het is belangrijk om het hele onderzoek openbaar te maken. Het is ons recht om alles te weten als burgers."

De hang naar transparantie is ingegeven door haar mening over de media: "Als ik twee verschillende zenders kijk, worden er totaal verschillende dingen gezegd over hetzelfde onderwerp. Daarom wil ik het rapport lezen om zelf te kunnen oordelen." Inez vindt het vreemd dat de minister bepaalt wat er naar buiten komt. Zelf zou ze die verantwoordelijkheid bij het Hooggerechtshof leggen, aangezien de hoge rechters neutraal moeten werken.

Sinds het aantreden van Trump lopen er onderzoeken naar de president. Inez' man Robb hoopt vooral dat de resultaten rust in de tent brengen. "Al twee jaar lang gaat het alleen over wat hij gedaan zou hebben. Er is nog geen moment geweest dat hij zich alleen maar hoefde te focussen op regeren."

Terug naar de dienst. Op de achterste bank zit een blonde dame. "Kijk, deze agent is mijn man," fluistert Laura trots. Ze pakt een krantenartikel uit haar tas over een agent die iemand aanhield met meer dan 4000 dollar aan heroïne op zak. Haar gefluister wordt overstemd door de joelende dominee: "Waar is het Christelijke lef mensen? Weet je wat we moeten doen met ons geld? Geen schone naalden kopen. Laten we er kerken van bouwen!" Een man in de zaal is het met hem eens en gooit er een "amen!" uit.

God bepaalt

Na de dienst vertelt Laura hoe zij naar het Mueller-onderzoek kijkt. "Natuurlijk mag hij Trump onderzoeken. Het is interessant, maar het maakt mij niet uit wat er naar boven komt. Uiteindelijk is God de persoon die bepaalt of Trump goed of fout is."

Robb Hill staat op de parkeerplaats voor de kerk, klaar om naar huis te gaan. Hij ziet het positieve in van de vele onderzoeken naar Trump: "Het gaat ervoor zorgen dat Republikeinen en conservatieven zorgen dat hij een tweede termijn krijgt. En dat vind ik natuurlijk helemaal goed."