Zoutwinning in Nederland, hoe werkt het?

In het nieuwe millennium kwam er steeds meer protest tegen de zoutwinningen. Volgens wettelijke normen mag de bodem maximaal 35 centimeter dalen. Maar ondanks dat maximum ontstaat er schade: scheuren in woningen, verzakte huizen, steeds natter wordend land. Ook kunnen de zogenoemde cavernes, dat zijn de holten die ontstaan als het zout gewonnen is, voor een instabiele bodem zorgen.

En door lekkages kan de bodem verzilten en dat is slecht voor de landbouw. In tien jaar tijd zijn vier cavernes ingestort, zijn er zeven lekkages van diesel of pekel geweest en waren er vier aan zoutwinning gerelateerde aardbevingen.

Die aardbevingen waren vorig jaar bij Winschoten. De zwaarste beving had een kracht van 1,3. Die is mogelijk ook gevoeld door mensen. De vier bevingen gebeurden op een diepte van ongeveer 400 meter. Dat is veel ondieper dan gas-aardbevingen, die ongeveer 3 kilometer onder de grond gebeuren.

Om die reden is vorig jaar een streep getrokken door toekomstige zoutwinningen in Veendam. Daar lekte zout weg, waardoor de bodem meer zakte dan voorzien. Ook staat Akzo Nobel, het bedrijf dat in Twente zout wint onder verscherpt toezicht na diverse lekkages.

Nu het maximum aan bodemdaling in Harlingen bijna bereikt is, wil Frisia, dat verantwoordelijk is voor de zoutwinning in dat gebied, in de Waddenzee gaan boren. Niet alleen de Harlingers vrezen voor hun oude binnenstad, ook Natuurorganisaties protesteren, Het Waddengebied, dat op de Unesco-Werelderfgoedlijst staat, kan schade oplopen door de winning, zeggen ze. Door bodemdaling verdwijnen zandplaten die belangrijk zijn voor de vogels. Maar volgens Frisia wordt de bodemdaling in de Waddenzee op natuurlijke wijze weer opgevuld met zand dat door de zeestroming wordt aangevoerd.

De overheid heeft besloten om op termijn te stoppen met gaswinning. Maar voorlopig lijkt er geen einde te komen aan de zoutwinning.