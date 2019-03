'Tekort sociale huurwoningen is zo groot dat er een deltaplan nodig is'

"U krijgt géén urgentie als u door een relatiebeëindiging door de rechter uit de woning wordt gezet; als u als gevolg van financiële problemen, bijvoorbeeld huurschuld, dakloos wordt, als uw woning op last van de rechter is ontruimd als gevolg van overlast. Er is ook geen urgentie bij problemen in verband met kamerbewoning of inwoning bij bijvoorbeeld ouders, familie, vrienden of kennissen. Ook niet bij te kleine woonruimte, bijvoorbeeld na gezinsuitbreiding. Overlast van buren of burenruzie geven ook geen recht om snel een ander huis te krijgen. En ook niet bij gebrekkige woonruimte of als iemand dakloos wordt na onderhuur."

Vrije sector of kamerhuur

Niet overal zijn de criteria hetzelfde. In de gemeente Ede komen meer groepen in aanmerking voor een urgentieverklaring. Daar kan deze wel worden gekregen na een scheiding. Hoewel dat voor een moeder kansrijker is dan voor de vader. Ook mensen die mantelzorg ontvangen of verlenen, komen in aanmerking voor een urgentieverklaring. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag. In de regio Arnhem-Nijmegen krijgt iemand vier maanden de tijd om met urgentie in de hele regio woonruimte te zoeken. Lukt dat niet, dat vervalt de urgentie. Als een vrijesectorwoning, kamerhuur of tijdelijke inwoning ook een oplossing biedt, wordt een aanvraag afgewezen.