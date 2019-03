Dylan (8) haalt 11.000 euro op voor stichting voor terminale kinderen

De achtjarige Dylan uit Kudelstaart, Noord-Holland heeft ruim 11.000 euro opgehaald voor stichting Living Memories, die terminale kinderen de mogelijkheid biedt hun verhaal vast te leggen. De stichting maakte een videoportret van het broertje van Dylan, dat inmiddels is overleden.

Dylan haalde het geld op met klusjes en donaties. Hij hoopt dat de stichting met het geld veel andere gezinnen kan helpen. "Het is gewoon heel mooi voor mensen die een kindje hebben dat ziek is. Want als ze er niet meer zijn, kunnen ze het filmpje terugkijken", zegt hij tegen NH Nieuws.

De achtjarige deed allerlei klusjes, zo bracht hij onder meer lege bierkratten weg en zamelde hij lege flessen in. Zijn klas hielp hem daarbij. Ook deden veel mensen een donatie.