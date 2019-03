StukTV opnieuw gekozen tot beste YouTube-kanaal

De drie mannen van StukTV, dat sinds afgelopen najaar in handen is van Talpa, hebben voor het vijfde jaar op rij de prijs voor beste YouTube-kanaal gewonnen. Thomas van der Vlugt, Giel de Winter en Stefan Jurriens kregen ook de VEED Awards voor beste serie (Jachtseizoen) en beste muziek.

De VEED Awards, ook wel gezien als de Oscars van de Nederlandse YouTube-industrie, werden uitgereikt tijdens een tweeënhalf uur durende show in AFAS Live in Amsterdam. Er werden prijzen uitgereikt aan populaire YouTubers in veertien categorieën.

De gamers Jeremy en Don (GameMeneer) sleepten twee awards in de wacht. GameMeneer kreeg ook de prijs voor beste mannelijke YouTuber. Die in de categorie vrouwen was voor Marije Zuurveld, die ook de VEED Award voor beste beauty-YouTuber kreeg.

Journalistieke ideeën

In één categorie koos niet het publiek, maar een professionele vakjury een winnaar. De AD Journalistieke Aanmoedigingsprijs ging naar de talkshow CONVO. De makers kregen 10.000 euro om hun journalistieke ideeën te gaan uitwerken.