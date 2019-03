Nederlandse watermanagers sinds 2013 actief in Beira: 'Ramp is hartverscheurend'

"Het is hartverscheurend", zegt Ben Lamoree in het NOSRadio 1 Journaal. Hij is projectleider van een Nederlands watermanagement-project in de stad Beira, een stad die enorm hard is getroffen door de overstromingen in Mozambique.

"Ik ken het gebied en de stad heel goed. Sinds een paar dagen hebben we weer persoonlijk contact met veel van de mensen die we kennen en het is vreselijk om te horen wat ze hebben meegemaakt."

Orkaan Idai en de enorme overstromingen die daarop volgden, hebben al zeker 600 levens geëist in het zuiden van Afrika. Een gebied van meer dan 3000 vierkante kilometer, qua omvang vergelijkbaar met de provincie Groningen, is overstroomd en nauwelijks te bereiken zonder vliegtuig of helikopter. De Verenigde Naties noemen het de grootste ramp op het zuidelijk halfrond.

Storm op zee

Het watermanagement-project in Beira begon in 2013. "Inmiddels is er al een groot drainagesysteem aangelegd in ongeveer een derde van de stad", zegt Lamoree. "Maar omdat het hele grootschalige en dure infrastructurele werken zijn lukt het niet om dat systeem in een keer in de hele stad aan te leggen."