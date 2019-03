Nederlandse inkomens al jaren gelijk, maar gadgets en kleding goedkoper

Het Centraal Bureau voor Statistiek becijferde vandaag dat de inkomens van Nederlandse werkenden de laatste tien jaar nauwelijks zijn veranderd. In hun sommen namen de rekenmeesters ook de prijzen van goederen en diensten mee. Dat houdt in dat de Nederlanders er gemiddeld niet op vooruit zijn gegaan, maar ook niet op achteruit.

Toch maakt het uit waar iemand zijn geld aan uitgeeft. Een huurder die van vis en bier houdt is er de afgelopen tien jaar op achteruit gegaan. Een kledingliefhebber met een huis vol gadgets houdt juist geld over.

Wonen is duurder, tv-kijken goedkoper

Wie dieper in de CBS-cijfers duikt, ziet dat kleding in 2018 bijvoorbeeld 4 procent goedkoper was dan in 2008 en grote huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, strijkijzers en stofzuigers zelfs 9 procent. Audiovisuele apparatuur spant de kroon met een prijsdaling van 76 procent.

Daartegenover staat dat de huren en huizenprijzen flink zijn gestegen, net als de diensten van loodgieters, elektriciens en huisschilders. Ook tabak en alcoholische dranken en lasten voor riool en gas zijn in 2018 aanzienlijk hoger dan in 2008.

Over het algemeen zijn het vooral de vaste lasten die hoger zijn geworden. Eerder deze week becijferde het Nibud dat het aandeel van het inkomen dat op gaat aan de vaste lasten in de afgelopen tien jaar gemiddeld 5 procent is gestegen. Onder de vaste lasten verstaat het Nibud onder meer de uitgaven aan de huur of hypotheek, gas, water, licht, verzekeringen en onderwijs.