Inkomen van werkenden al tien jaar ongeveer gelijk

Het inkomen van de meeste werkende mensen is tussen 2007 en 2017 nagenoeg gelijk gebleven. Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft becijferd dat het doorsnee inkomen van mensen in loondienst, gecorrigeerd voor inflatie, in 2007 34.100 euro was en in 20017 35.200 euro, bij zzp'ers was dat 27.500 euro in 2007 en 28.000 euro in 2017 en bij zelfstandigen met personeel 50.100 euro in 2007 en 48.500 euro in 2017. Bij werknemers en zzp'ers steeg het inkomen dus iets, bij zelfstandigen met personeel daalde het licht.