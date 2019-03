'Steeds meer twijfel of May derde brexit-nederlaag overleeft'

In Groot-Brittannië wordt steeds meer getwijfeld of premier May een derde nederlaag bij een stemming over haar brexit-deal wel overleeft. Dat zegt correspondent Tim de Wit, die voorspelt dat May wederom een lastige periode tegemoet gaat.

Volgende week stemt het Britse Lagerhuis mogelijk voor de derde keer over de brexit-deal van May. De eerste twee keer werd de overeenkomst met een flinke meerderheid weggestemd.

Mocht het akkoord dit keer wel worden goedgekeurd, dan is de brexit op 22 mei een feit, zo bepaalde de EU gisteren na uren vergaderen. Dan is er voldoende tijd om de brexit ordelijk af te handelen, aldus De Wit. Maar als de deal weer strandt in het parlement, krijgen de Britten slechts tot 12 april om een ander akkoord door het Lagerhuis te krijgen.

'Enorm lastig parket'

Volgens De Wit heeft de EU met dat relatief korte uitstel de duimschroeven aangedraaid bij de Britse parlementariërs om voor te stemmen. "Want ze lijken bij de EU ook wel te beseffen dat May in een enorm lastig parket zit."

Hij vraagt zich alleen af of de parlementariërs voor die druk zullen zwichten: "Aan de ene kant heb je in Mays partij de hardliners die het liefst geen deal willen. Die denken: als we het tot 12 april frustreren, krijgen we onze zin."

"Aan de andere kant heb je de oppositie die met het uitstel ruimte ziet om toch een andere brexit door het parlement te krijgen. Dus het zal heel moeilijk worden voor May om die derde stemming wel te winnen."