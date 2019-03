Verdachte aanslag Utrecht blijft vast

Het voorarrest van Gökmen T., die wordt verdacht van het plegen van de aanslag in Utrecht, is met twee weken verlengd. Dat is de maximale verlengingstermijn.

Maandag werden in een Utrechtse tram drie mensen doodgeschoten. Het OM verdenkt de 37-jarige T. van onder meer moord of doodslag met een terroristisch oogmerk.

De persrechter van de rechtbank Midden-Nederland laat weten dat T. tijdens zijn voorarrest vooralsnog alleen contact heeft met zijn advocaat. "Verder praat hij met niemand in belang van het onderzoek."

Het is onduidelijk of hij al iets heeft verklaard. Daar doet de rechtbank geen mededelingen over. Gisteren liet het OM wel weten ervan uit te gaan dat T. alleen handelde. Daarnaast wordt hij psychologisch onderzocht.

Briefje

T. werd maandag zo'n zeven uur na de aanslag aangehouden, nadat hij was weggevlucht van de aanslagplek in een rode Renault Clio die hij kort voor de aanslag via een carjacking had buitgemaakt.

In die auto had hij een briefje achtergelaten. Het OM wil niet zeggen wat er op dat briefje stond. De inhoud was wel aanleiding om onderzoek te doen naar "jihadistisch gedachtengoed" bij T.

De politie onderzoekt nog wat de rol is geweest van de 40-jarige medeverdachte die dinsdagmiddag werd opgepakt. Mogelijk had hij een ondersteunende rol buiten het schietincident om, zegt het OM.