Acteur en toneelregisseur Peter van der Linden (95) overleden

Regisseur en acteur Peter van der Linden is op 95-jarige leeftijd overleden in zijn geboorteplaats Den Haag. Dat laat zijn familie weten in een overlijdensadvertentie in de Volkskrant.

Van der Linden was in 1971 een van de oprichters van de Haagse toneelgroep De Appel, die lang een van de succesvolste en beste theatergezelschappen van Nederland was.

Toen de gemeente Den Haag in 2016 de subsidie van 1,9 miljoen aan het gezelschap schrapte, werd De Appel opgeheven.

Louis d'Or

Van der Linden was al een gevestigde naam in de toneelwereld toen hij De Appel oprichtte. Hij debuteerde in 1948 bij het Zuid Nederlandsch Tooneel en speelde daarna in verschillende gezelschappen.

In 1976 won Van der Linden de prestigieuze Louis d'Or-prijs voor beste acteur voor zijn rol in de Griekse tragedie Agamemnon.

Later in zijn carrière maakte hij ook naam als verhalenverteller van tal van sprookjes en verhalen uit allerlei culturen.