Duizenden Nieuw-Zeelanders bij vrijdaggebed getroffen moskee

Vooraan zat een van de moskeebezoekers die door Tarrant was verwond in een rolstoel van het ziekenhuis. Premier Ardern was ook aanwezig. "Nieuw-Zeeland rouwt met jullie. Wij zijn één", zei ze in een toespraak.

De imam van de Al Noor-moskee, Gamal Fouda, bedankte Nieuw-Zeelanders voor hun steun van afgelopen week. "Deze terrorist wilde ons land uit elkaar trekken met een boosaardige ideologie. In plaats daarvan hebben we laten zien dat Nieuw-Zeeland onbreekbaar is."

"Onze harten zijn gebroken, maar wij zijn zelf niet gebroken. Wij leven, wij zijn samen en vastberaden om ons door niemand uit elkaar te laten drijven", zei de imam.

De nationale aandacht voor het vrijdaggebed maakte diepe indruk op aanwezige moslims. "Toen ik aankwam in Christchurch voelde ik meteen de liefde", zei Fahim Imam, die in de stad is opgegroeid en speciaal voor het gebed terugkeerde. "Ik ben nog nooit zo trots geweest om moslim te zijn, of kiwi wat dat betreft. Ik ben heel blij dat ik mezelf Nieuw-Zeelander kan noemen."