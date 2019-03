'Omstreden Britse prediker gaf les op Cornelius Haga Lyceum'

Een omstreden Britse prediker heeft lesgegeven op het Cornelius Haga Lyceum. En de leiding van de Amsterdamse islamitische school heeft een Tsjetsjeense terreurbeweging gefinancierd. Dat staat in een vertrouwelijk ambtsbericht van de AIVD, dat is ingezien door NRC.

Het AIVD-bericht uit januari was de aanleiding voor burgemeester Halsema om het schoolbestuur twee weken geleden dringend te vragen om op te stappen. Ook bevroor ze subsidies totdat het bestuur en de schoolleiding zouden zijn vertrokken. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg uitte toen ook zijn zorgen over het Haga, omdat leerlingen volgens hem beïnvloed worden door leraren die contact hebben met terroristen.

Tot nu toe was onduidelijk waarop de zorgen van Halsema en Aalbersberg waren gebaseerd. De AIVD schrijft in het ambtsbericht dat de Britse salafistische prediker Haitham al-Haddad "heimelijk" lessen heeft verzorgd op de school. Haddad lag in 2012 onder vuur in Nederland nadat hij onder meer had gezegd dat afvalligen de doodstraf verdienen en overspelige vrouwen dolgraag naar een islamitische staat willen reizen om daar gestenigd te worden.

Haga-directeur Soner Atasoy bevestigt aan NRC dat Haddad op de school is geweest, maar hij ontkent dat de prediker er les heeft gegeven.

Tsjetsjeense terreurgroep

In het AIVD-bericht staat verder dat Atasoy en zijn broer, die beleidsmedewerker is op de school, de baas van een Tsjetsjeense terreurbeweging beschouwen als "hun leider". Ook hebben de broers contact met Belgische leden van deze terreurgroep, het Kaukasus Emiraat, en geven ze de organisatie geld, schrijft de AIVD. Atasoy ontkent dit allemaal.

De AIVD waarschuwt ook dat de schoolleiding nauw contact heeft met enkele salafistische voormannen, onder wie de Turkse imam Abdullah Özütürk. Die gaf les aan jongeren die later uitreisden naar Syrië.