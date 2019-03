'Gökmen T. als verslaafde agressief, afgekickt rustiger en religieus'

T.'s twee broers hadden af en aan contact met hem. In de perioden dat hij drugs gebruikte, was er geen contact. Was hij een tijdje clean, dan weer wel. "Ik had hem al een paar maanden niet gesproken", zegt zijn oudste broer, die volgens buurtbewoners in Tsjetsjenië voor de salafistische sekte Kalifaatstaat heeft gevochten."Ik ben gechoqueerd, dit had ik totaal niet verwacht", verklaart hij over zijn broer en de tramaanslag. Ook de broers zeggen verder met rust gelaten te willen worden.

Vanwege de kleur van zijn hoofdhaar en baard wordt T. steevast 'de Rode Turk' genoemd. Ook noemen de meeste bekenden hem Lokman. "Hij was sinds 2011 steeds af en aan verslaafd", zegt een goede bekende.

"Had hij gebruikt, dan was hij altijd heel agressief en had hij veel last van stemmingswisselingen. Was hij even afgekickt, dan was hij niet zo agressief en een stuk rustiger. Dan raakte hij into religie."