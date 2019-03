Amsterdamse brandweer klaagt bij gemeenteraad over korpsleiding

Brandweermensen van het korps Amsterdam-Amstelland hebben bij de gemeenteraad geklaagd over de korpsleiding.

Tientallen brandweermensen en oud-collega's zaten op de publieke tribune, terwijl drie van hen het woord deden bij de commissie Algemene Zaken. "We leven in angst en dat willen we kenbaar maken", motiveerde een van de brandweermensen de actie.

Tussen de korpsleiding en het personeel botert het al langer niet. Brandweercommandant Leen Schaap heeft als taak om het korps te reorganiseren. Hij is bezig met een andere manier van roosteren en wil de gesloten cultuur binnen de brandweer doorbreken. Zijn pogingen leidden al geregeld tot aanvaringen.

Mentaal kapot

Een brandweerman, een brandweervrouw en een gepensioneerde brandweerman deden het woord. Een van hen zei dat het vertrouwen in de korpsleiding dermate is geschaad, dat er sprake is van "een gestrand huwelijk, dat niet meer is te lijmen".

De brandweerman zei ook dat hij vreest dat het doen van zijn verhaal gevolgen kan hebben. De korpsleiding heeft regels opgesteld. Zo mogen brandweermensen zich niet negatief uitlaten over het korps en geen contact hebben met de pers. De brandweerman zei dat hij toch zijn mond opendeed, omdat hij wil opkomen voor zijn collega's. "Ze gaan mentaal helemaal kapot."

En de vrouw zei dat ze zich niet herkent in de berichten over het korps als een "gesloten wittemannencultuur". Ze voegde eraan toe: "Leer ons kennen en zie het tegendeel. Dan kan deze discussie worden gesloten."

Niet bang voor vuur, wel voor de leiding

In een gesprek met de NOS zegt brandweerman Mart van Troost dat het misschien gek klinkt dat het personeel bang is. Maar volgens hem zijn de brandweermensen niet bang voor vuur, maar wel voor de leiding. Ook zouden ze vrezen voor hun baan als ze kritisch zijn.

Het brandweerpersoneel voelt zich volgens Van Troost ook gekwetst door uitlatingen in de media van de brandweercommandant over racisme en seksisme binnen het korps. "Het zijn geen racisten, het zijn geen seksisten. Er staan hier geen motorbendes. Hier staan gewoon ordentelijke burgers die gekozen hebben voor het vak van brandweerman."

Een van punten waar het personeel zich vooral boos over maakt is de invoering van een nieuw rooster. Van Troost: "Er is niemand hier die zegt: dat gaan we niet doen. Maar het is een onderwerp van het georganiseerd overleg. Dat is gaande en dan moet je niet proberen als korpsleiding eenzijdig iets in te voeren. Want dan gaat het niet goed."