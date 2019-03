Koning en koningin spreken in Utrecht met hulpverleners

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in Utrecht gesproken met hulpverleners die in actie moesten komen tijdens de aanslag van maandag. De ontmoeting vond plaats in een politiebureau aan de Marco Pololaan in Kanaleneiland. Informatie over de inhoud van het gesprek is niet bekendgemaakt.

Bij de aanslag in de tram op klaarlichte dag kwamen drie mensen om. Terreurverdachte Gökmen T. is opgepakt en het OM denkt op basis van onderzoek dat hij alleen handelde. Hij wordt psychologisch onderzocht.

Het bezoek van het koningspaar aan de Domstad stond al gepland. Willem-Alexander en Máxima zijn vandaag aanwezig bij de lancering van een deelplatform van elektrische auto's, die opgeladen worden met zonne-energie.