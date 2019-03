Politie pakt vader en zoons voor smokkel van 3300 kilo cocaïne

De politie heeft drie mannen aangehouden voor de smokkel van 3300 kilo cocaïne. Het zijn een vader en zijn twee zoons, die in Spanje en België woonden. De zoons zijn 51 en 44 jaar, hun vader is 74 en hij meldde zichzelf bij de politie. De drie zitten inmiddels vast in Nederland.

De enorme partij drugs werd twee jaar geleden, in januari 2017, gevonden bij een transportbedrijf in Hazeldonk. De cocaïne zat verstopt in een container met bananen, die van Zuid-Amerika via de haven van Antwerpen naar Nederland was gekomen.

Toen werden al de eigenaren van het transportbedrijf en de chauffeur aangehouden, en een politieteam ging aan de slag om te zien wie er verder achter de smokkel zaten. Dat leidde tot een uitgebreid onderzoek, onder meer naar de financiën van het bedrijf.

Fruit-import en houtpallets

De verdachten bleken betrokken bij meerdere fruit-importbedrijven en bij transporten van houtpallets met mogelijk pakketten cocaïne. Uiteindelijk deed de politie in februari huiszoeking in huizen en bedrijven in Nederland, Spanje en België, en werd beslag gelegd op onroerend goed, vier luxe auto's en contant geld.

De mannen investeerden vermoedelijk in vastgoed, vooral in Spanje. Het onderzoek daarnaar gaat door. De rechtbank van Zwolle besluit volgende week of de drie Nederlanders vast blijven zitten.

Het blijkt dat fruit steeds vaker de deklading is voor de smokkel van drugs, vooral cocaïne. Deze week houden de Belastingdienst, de douane en politie daarom een grote controleactie bij tientallen fruitbedrijven in Zeeland en West-Brabant.