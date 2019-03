Acties tegen Zeeuwse en Brabantse fruitbedrijven met drugslink

De Belastingdienst, de douane en de politie zijn bezig met een grote actie onder tientallen fruitbedrijven in de regio Zeeland-West-Brabant. Het vermoeden bestaat dat een deel van die bedrijven zich bezighoudt met drugshandel.

De diensten hebben hun vizier vooral gericht op fruitbedrijven die bijvoorbeeld staan ingeschreven op een camping, of zelfs op een gewoon woonadres.

"Fruit blijkt de meest gebruikte deklading bij de cocaïnesmokkel", zegt recherchehoofd Rienk de Groot. "Door die bedrijven aan te pakken, pakken we ook de cocaïnehandel aan."

Voor de actie Project Piggyback zijn ook de geldstromen van de fruitbedrijven in kaart gebracht. De Groot noemt het voorbeeld van een partij fruit die wordt betaald vanaf een Nederlandse bankrekening, die gevuld blijkt te zijn met contante stortingen. "Dat zijn gevallen waar wij op aanslaan."

1500 kilo

De gecoördineerde actie is maandag begonnen. Toen viel een arrestatieteam binnen bij een bedrijf in Kapelle in Zeeland, dat een lading van 1500 kilo cocaïne uit de haven van Antwerpen zou ontvangen. Die lading, met bananen als deklading, was vrijdag al door de Belgische opsporingsdiensten onderschept. Bij de actie in Kapelle zijn veertien mannen aangehouden. Ze komen uit Rotterdam, Amsterdam, Goes, Middelburg, Hansweert en Berkel-Enschot.

De politie zegt verder geen grote vangsten te verwachten, maar vooral een beeld te krijgen van wat er aan de hand is in de fruitbranche in de regio. "We steken als het ware een thermometer in onze zieke 'patiënt'."