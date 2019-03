Groenen bezorgd over opmars Russische energie

Rusland probeert met goedkope leningen EU-landen te verleiden tot de bouw van nieuwe kerncentrales van Russische makelij. "Op die manier worden met name Oost-Europese landen opnieuw slaaf van Moskou", zegt Bas Eickhout, fractievoorzitter van GroenLinks in Europa.

De Groenen in het Europees Parlement hebben een studie laten uitvoeren naar de bouw van nieuwe kerncentrales. In Hongarije bestaan plannen om twee centrales te bouwen en ook in Roemeniƫ en Bulgarije wordt over kerncentrales gesproken. "Dat is zorgelijk", zegt Eickhout. "Rusland brengt die landen via slimme leningen en kennis opnieuw binnen zijn invloedssfeer. Ze worden opnieuw geketend."

Hongarije krijgt bijvoorbeeld een lening van tien miljard euro om de nieuwe kerncentrale te bouwen.

Ook invloed via gas

Moskou probeert niet alleen via kernenergie voet aan de grond te krijgen in de rest van Europa. Met Duitsland is een lucratief gascontract afgesloten over de zogenoemde Nordstream 2-pijplijn. Via deze leiding wordt het Russische gas onder de Oostzee naar Duitsland vervoerd. Met name de Amerikanen maken zich hier grote zorgen over, omdat Europa op die manier wel heel erg afhankelijk wordt van Russische energie.

Naar aanleiding van de studie wil Bas Eickhout weten wat de voorwaarden zijn, de kleine lettertjes in de overeenkomsten. "Ik wil inzage in de contracten."

De belangstelling voor kernenergie in Oost-Europa is vooral een gevolg van de klimaatafspraken van Parijs. Veel politici denken de reductie van de CO2-uitstoot snel te kunnen halen door nieuwe kerncentrales te bouwen.

De studie van de Groenen over kerncentrales wordt later vandaag in Boedapest gepresenteerd.